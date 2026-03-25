    04:35, 25 Наурыз 2026 | GMT +5

    Даниядағы сайлауда солшыл орталық блок аз ғана айырмашылықпен жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Даниядағы парламенттік сайлау нәтижесінде солшыл орталық блок оңшыл орталықтан сәл басым болып, жеңіске жетті, деп хабарлайды Report.

    Нәтижелерге сәйкес, сол (қызыл) блокта — 179-дан 83 мандат, оң жақта (көк) — 78 мандат бар. Үкіметті құру үшін екі коалиция да 14 орынға ие болған қалыпты партияның қолдауын қажет етеді.

    Сайлаушылардың ең көп қолдауына социал-демократтар ие болды — 21,9% дауыс.

    Ең ірі оңшыл партия — либералдар («Венстре») — 10,1% жинады. Сайлауға қатысу — 84 пайыз.

    Айта кетейік, 6 миллион халқы бар Данияда азаматтар 179 орыннан тұратын парламент — Фолькетинг депутаттарына дауыс берді. Жалпыұлттық сайлауда Гренландия мен Фарер аралдарынан екі-екіден өкіл сайланады.

    Динара Маханова
