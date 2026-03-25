Даниядағы сайлауда солшыл орталық блок аз ғана айырмашылықпен жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Даниядағы парламенттік сайлау нәтижесінде солшыл орталық блок оңшыл орталықтан сәл басым болып, жеңіске жетті, деп хабарлайды Report.
Нәтижелерге сәйкес, сол (қызыл) блокта — 179-дан 83 мандат, оң жақта (көк) — 78 мандат бар. Үкіметті құру үшін екі коалиция да 14 орынға ие болған қалыпты партияның қолдауын қажет етеді.
Сайлаушылардың ең көп қолдауына социал-демократтар ие болды — 21,9% дауыс.
Ең ірі оңшыл партия — либералдар («Венстре») — 10,1% жинады. Сайлауға қатысу — 84 пайыз.
Айта кетейік, 6 миллион халқы бар Данияда азаматтар 179 орыннан тұратын парламент — Фолькетинг депутаттарына дауыс берді. Жалпыұлттық сайлауда Гренландия мен Фарер аралдарынан екі-екіден өкіл сайланады.