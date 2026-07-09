Данияр Елеусінов 20 тәулікке қамалып, 7 жыл көлік жүргізу құқығынан айырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Данияр Елеусіновке қатысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы іс қаралды.
Сотта анықталғандай, Данияр Елеусінов алкогольдік масаң күйде автокөлікті басқарып, Астана қаласының көшелерімен автокөлікті басқарып келе жатып 3 жол-көлік оқиғасын жасаған.
Жол жүрісі қағидаларының талаптарын бұзу салдарынан жүргізуші:
— жерасты автотұрағы қақпасының тірегіне соқтығысқан;
— басқа автокөлікпен соқтығысып, инерцияның әсерінен тағы бір автокөлікке соғылған;
— кейіннен Kia Sportage автокөлігімен соқтығысып, соққының әсерінен аталған автокөлік Toyota Hilux автокөлігіне соғылған.
Жол-көлік оқиғаларының салдарынан көлік құралдарына механикалық зақым келтіріліп, материалдық шығын келтірілген.
Құқықбұзушының кінәсі іс материалдарымен, оның ішінде медициналық куәландыру қорытындысымен дәлелденді. Аталған қорытындыға сәйкес Данияр Елеусіновте алкогольдік масаңдықтың жеңіл дәрежесі анықталған. Сонымен қатар кінәсі әкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттамалармен, жол-көлік оқиғаларының сызбаларымен, бейнежазбалармен, оқиғаға қатысушылардың түсініктемелерімен және сотта зерттелген өзге де дәлелдемелермен расталды.
Сот отырысында Елеусінов өз кінәсін толық мойындады.
— Сот ӘҚБтК-нің 50-бабының 2-бөлігінде көзделген әкімшілік қамақты қолдануға кедергі келтіретін мән-жайларды анықтаған жоқ. ӘҚБтК-нің 608-бабы 3-бөлігінің санкциясы баламасыз болғандықтан, сот Елеусіновке 20 тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алу және 7 жыл мерзімге көлік құралдарын басқару құқығынан айыру түріндегі әкімшілік жаза тағайындады. Қаулы заңды күшіне енген жоқ, — делінген қалалық әкімшілік құқықбұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының хабарламасында.
Бұған дейін Данияр Елеусіновке қатысты жол апаты тексеріліп жатқанын жазғанбыз.