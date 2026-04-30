Дәрі-дәрмек бағасының күрт өскені рас па — ДСМ түсініктеме берді
АСТАНА. KAZINFORM — Кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстанда дәрілік заттардың бағасы жедел өсіп жатыр, жекелеген дәрі атаулары бойынша баға 52%-дан 66%-ға дейін көтерілді деген ақпарат шындыққа жанаспайды, деп хабарлайды ДСМ баспасөз қызметі.
Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті пациенттердің қаржылық жүктемесін азайту және негізсіз үстеме бағаларды болдырмау мақсатында дәрілік заттарға шекті бағаларды қалыптастыру тетігін енгізді.
Қазір бөлшек сауда желісінде сатылатын 4994 сауда атауына шекті бағалар белгіленген. Бұл тізбеге жүрек-қан тамырлары жүйесі, тыныс алу ағзалары, инфекциялық ауруларды және басқа да кең таралған ауруларды емдеуде қолданылатын препараттар енгізілген. Бұл ретте фармацевтикалық қызмет субъектілері дәрілік заттарды белгіленген шекті бағадан асырмай сатуға міндетті.
— Елдің 20 өңірінде жүргізілген мониторингтің нәтижесі бойынша, 2026 жылғы наурызда 2025 жылғы маусыммен салыстырғанда 631 атау бойынша баға орта есеппен 24,6%-ға төмендегені тіркелді. Реттелетін сегментте дәрілік заттардың 50%-дан астамы тұрақты деңгейін сақтап отыр, ал препараттардың 25%-ында баға төмендегенін атап өткен жөн, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар, 1707 рецептісіз берілетін препарат мемлекеттік реттеуге жатпайды және нарық қағидаттары бойынша сатылады. Олардың ішінде 2025 жылмен салыстырғанда бағасы 5%-дан 15%-ға дейін аздап өскен дәрілер бар, ал кейбір позициялар бойынша 11%-ға дейін төмендеу байқалады.
— Мысалы, 2025 жылы 20 таблеткадан тұратын парацетамолдың бағасы 200 теңге болса, 2026 жылы таңбалау ақпараттық жүйесінің деректері бойынша 188 теңгені құрап, 6%-ға төмендеген. Белсендірілген көмір 2025 жылы бөлшек саудада 130 теңгеден сатылса, 2026 жылы 144 теңгеге дейін өсіп, 9%-ға қымбаттаған. Сонымен қатар, кейбір БАҚ хабарлағандай, жекелеген препараттар бойынша бағаның 52%-дан 66%-ға дейін өсуі туралы ақпарат жалған, — делінген хабарламада.
Бұдан бөлек, тіркелген дәрілік заттардың 3000-нан астамы (44%) ТМККК және МӘМС шеңберінде ҚҚС-тан босатылған, оның ішінде әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге арналған 1200 дәрі бөлшек саудада да ҚҚС-тан босатылған.
Осыған дейін Премьер-министр Олжас Бектеновтің Мемлекет басшысының отандық фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Отандық кәсіпкерлер өткізген кеңеске қатысты.