Дәрігерлер Щучьеде өрттен зардап шеккен төрт адамның жағдайы туралы баяндады
АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облыстық ауруханасының жансақтау бөлімшесі Щучьедегі «Палау орталығы» дәмханасындағы жарылыстан зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетуді жалғастырып отыр, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Қазіргі уақытта төрт науқас анестезиология, реанимация және қарқынды терапия бөлімшелерінде тәулік бойы ем қабылдап жатыр. Олардың үшеуінің жағдайы ауыр, тұрақты. Бір науқастың денесінің 85%-ын күйік шалды және күйік беті аумағының үлкен болуына байланысты жағдайы ауыр.
— Ол өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Барлық зардап шеккендер медициналық көмекті толық көлемде алып жатыр, күн сайын штаттан тыс аға мамандармен консультациялар өткізіліп отыр. Мамандар эфферентті терапия әдістерін енгізді. Астанадағы Жедел медициналық көмек орталығына күнделікті есеп жіберіліп жатыр. Жағдай Ақмола облысы әкімдігі мен Қазақстан Денсаулық сақтау министрлігінің бақылауында, — деп баяндады Ақмола облыстық көпсалалы ауруханасы.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, «Авиценна Бурабай» ауруханасында ем алып жатқан қалған төрт ауыр халдегі науқастың жағдайы өзгеріссіз қалып отыр.
Еске сала кетейік, Бурабай ауданының Щучье қаласында тұрғын үйге жапсарлас салынған бір қабатты кафеде газ-ауа қоспасының жарылысы болып, артынша өрт шықты.
Кейіннен Щучьедегі жарылысқа байланысты қылмыстық іс қозғалды.
Щучьедегі жарылыста қаза тапқандардың отбасына 2 млн теңгеден берілетіні хабарланды.
Щучье қаласындағы оқиғаны тергейтін комиссия құрылды.
Қаза тапқандардың асырауында еңбекке қабілетсіз отбасы мүшелері болған жағдайда, олардың отбасыларына республикалық бюджеттен асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындалатыны белгілі болды.
Бурабайдағы өрттен зардап шеккен бес адам Астанаға жеткізілді.
Ақмола облысының дәрігерлері әлеуметтік желілерде таралған Щучьедегі «Палау орталығы» кафесінде болған өрттен зардап шеккендерге шұғыл қан қажет деген ақпаратты жоққа шығарды.