Дархан Ахмедиев Қорғаныс министрінің орынбасары лауазымынан босатылды
АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысының өкімімен Дархан Мейрамұлы Ахмедиев Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары лауазымынан босатылды.
Бұл туралы Ақорда жариялады.
Дархан Ахмедиев Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін («Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша) үздік бітірген, «Болашақ» стипендиясының иегері (King ' s college London (Cyber security).
Тіл білуі: қазақ, орыс, ағылшын, түрік.
Президенттік жастар кадр резервінің мүшесі.
Үйленген, 3 баласы бар.
Мансап
Еңбек жолын 2012 жылы «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ талдаушысы ретінде бастаған.
2013-2015 жылдары ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінде және ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар комитетінде сарапшы болып жұмыс істеді. Кейіннен ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бас сарапшысы лауазымына қабылданды.
2017 жылдан бастап 2019 жылға дейін ҚР Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің басқарма басшысы болып жұмыс істеді.
2019 жылы ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің электрондық өнеркәсіпті дамыту департаменті директорының орынбасары қызметіне кірісті.
2020 жылы ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің ІТ даму департаментінің директоры болып тағайындалды.
2022 жылғы 15 сәуірде Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды.