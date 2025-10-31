Дархан Сатыбалды Алматының санитарлық ахуалына бақылауды күшейтуді тапсырды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Бұл туралы Алматы әкімі қала әкімдігінде «Таза Қазақстан» экологиялық бағдарламасының жүзеге асыру барысына арналған жиын барысында айтты.
Жиында Дархан Сатыбалды санитарлық тазалық пен экологиялық мәдениетті дамыту қаланың басты басымдықтарының бірі екенін атады.
Оның айтуынша, бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жүргізілуге тиіс. Әкім әсіресе тұрғындардың бастамасын, жастар қозғалыстарын қолдау мен экологиялық белсенділікті кеңінен насихаттаудың маңызына тоқталды.
18-25 қазан аралығында Алматының барлық сегіз ауданында сенбілік өтті.
Іс-шараға мемлекеттік органдардың, коммуналдық қызметтердің, бизнес құрылымдарының өкілдері мен белсенді азаматтар атсалысты. Барлығы 8 мыңнан астам адам және 561 арнайы техника жұмылдырылып, 9 мың текше метрден аса қоқыс шығарылды. Сонымен қатар 2,5 мыңнан астам ағаш – үйеңкі, қарағай, шегіршін мен қараған көшеттері егілді.
Осы аптада «Аюсай» визит-орталығы аумағында прокуратура және ұлттық парк өкілдері сенбілік өткізеді.
«Жасыл аула» жобасының күзгі кезеңінде көпқабатты үйлердің тұрғындарына 528 көшет – 409 ағаш пен 119 бұта таратылды.
«Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының маусымдық жұмысы қорытындыланып, Алматы штабы республика бойынша үздік деп танылды. Ең белсенді 20 мүшесіне сыйлықтар берілді. Сондай-ақ, қалада өткен Plastic Hunt акциясы барысында 25 келі пластик қалдық жиналды. Келесі іс-шара қараша айының соңында өтеді.
Жиын барысында әкім тұрғындардың өтінішіне дер кезінде, сапалы әрі нақты жауап беруді, формалды тәсілге жол бермеуді тапсырды.
Дархан Сатыбалды алматылықтарды туған қаласының тазалығын сақтауға белсене атсалысуға шақырып, көше мен аула, сондай-ақ қоғамдық орынның санитарлық ахуалына бақылауды күшейтуді тапсырды.