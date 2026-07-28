Дастан Сәтпаев «Челси» сапында дебюттік голын соқты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының 17 жастағы шабуылшысы Дастан Сәтпаев Лондонның «Челси» клубы сапындағы алғашқы голын соқты. Бұл туралы Informsports.kz сайты хабарлайды.
Сәтпаев Аeстралиядағы маусым алдындағы оқу-жаттығу жиыны аясында өткен «Вестерн Сидней Уондерерс» клубымен жолдастық кездесуде негізгі құрамда алаңға шықты. Ол матчтың 7-минутында қарсылас қақпашысымен жеке-дара шығып, мүмкіндігін мүлт жібермей, есеп ашты.
Бұл – жас қазақстандық футболшының «Челси» сапындағы алғашқы голы. Кездесу Сидней қаласындағы «Аккор» стадионында өтті.
Айта кетейік, Дастан Сәтпаев «Челсиге» ресми түрде кәмелет жасына толғаннан кейін қосылады. Клубтың бас бапкері Хаби Алонсо ойыншының болашағына қатысты шешімді маусым алдындағы бақылау матчтарының қорытындысы бойынша қабылдайды.
Сәтпаевтың ерте соққан голы оның Еуропаның алпауыт клубындағы алғашқы мүмкіндігін сәтті пайдаланғанын көрсетті және қазақстандық жанкүйерлер үшін маңызды оқиғаға айналды.
Дастан Сәтпаев Қазақстанның ең қымбат ойыншысы атанған еді.