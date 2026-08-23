Дауыс беру нәтижелеріне ықпал етуі мүмкін бұзушылықтарды байқамадық — ТМД байқаушылары
АСТАНА. KAZINFORM — Тәуелсіз мемлекеттер достастығы байқаушылар миссиясының басшысы Игорь Петришенко Қазақстандағы Құрылтай сайлауына халықаралық байқаушылар тарапынан жүргізіліп жатқан мониторинг нәтижелері туралы айтты.
Оның мәлімдеуінше, ТМД байқаушылар миссиясы халықаралық бақылау саласында мол тәжірибеге ие. Қазақстандағы бүгінгі сайлау миссияның елдегі 20-шы, ал жалпы 135-ші халықаралық байқау миссиясы болып отыр.
— Мен Тәуелсіз мемлекеттер достастығы миссиясының атынан сіздерді құттықтауға қуаныштымын. Бізде халықаралық байқау жүргізу бойынша жеткілікті тәжірибе бар. Бұл — біздің 135-ші миссиямыз және Қазақстан Республикасындағы 20-шы миссиямыз, — деді Игорь Петришенко.
Оның айтуынша, миссия құрамына 190 адам кірген. Байқаушылар Қазақстанның 14 өңірінде, сондай-ақ Орталық сайлау комиссиясы шетелдегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктерінде ұйымдастырған 79 сайлау учаскесінің ісіне бақылау жүргізіп жатыр.
— Біз өз жұмысымызды 3 тамыздан бастадық. Ұзақ мерзімді байқаушыларымыз дайындық жұмыстары кезінде шамамен 7 өңірде болды. Сонымен қатар Орталық сайлау комиссиясымен, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларымен белсенді жұмыс жүргіздік. Сайлауға өз кандидаттарын ұсынып, бюллетеньге енген жеті саяси партияның барлығымен кездестік, — деді миссия басшысы.
Игорь Петришенко сайлау учаскелері ашылған сәттен бастап байқаушылардың дауыс беру процесінің ұйымдастырылуын бақылағанын атап өтті.
— Бүгін сайлау учаскелері ашылған сәттен бастап біз және басқа өңірлердегі өкілдеріміз сайлау процесінің қалай ұйымдастырылғанын бақыладық. Әнұранның салтанатты орындалуы, алғашқы сайлаушылардың келуі — барлығы нақты ұйымдастырылған. Учаскелік комиссия төрағасы, хатшысы және мүшелері үйлесімді жұмыс істеп, сайлаушыларға оң әрі өте жылы қарым-қатынас танытты, — деді ол.
Ол Астанада таңертең жаңбырлы ауа райы болғанына қарамастан, сайлау учаскелерінде азаматтардың белсенділігі байқалғанын айтты.
— Астанада белгілі бір уақытта жаңбырлы ауа райы болды, ал басқа өңірлерде ауа райы қолайлы еді. Соған қарамастан, Астанада да сайлаушылардың белсенділігі байқалды. Тіпті жекелеген сайлау учаскелерінде екі-үш ұрпақтың бірге келіп, өз азаматтық борышын орындағанын көрдік, — деді миссия басшысы.
Оның айтуынша, сайлау учаскелерінде қажетті атрибутика мен ақпараттық-анықтамалық материалдардың барлығы Орталық сайлау комиссиясы белгілеген талаптарға сәйкес орналастырылған.
— Біз бірде-бір сайлау учаскесінде қандай да бір кемшілік, әсіресе дауыс беру нәтижелеріне ықпал етуі мүмкін бұзушылықтарды байқамадық, — деп түйінеді ТМД байқаушылар миссиясының басшысы.
Айта кетейік, белгиялық байқаушы құрылтай сайлауы Орталық Азия үшін маңызды кезең екенін айтқан еді.