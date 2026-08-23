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    Дауыс беру нәтижелеріне ықпал етуі мүмкін бұзушылықтарды байқамадық — ТМД байқаушылары

    АСТАНА. KAZINFORM — Тәуелсіз мемлекеттер достастығы байқаушылар миссиясының басшысы Игорь Петришенко Қазақстандағы Құрылтай сайлауына халықаралық байқаушылар тарапынан жүргізіліп жатқан мониторинг нәтижелері туралы айтты.

    Игорь Петришенко
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Оның мәлімдеуінше, ТМД байқаушылар миссиясы халықаралық бақылау саласында мол тәжірибеге ие. Қазақстандағы бүгінгі сайлау миссияның елдегі 20-шы, ал жалпы 135-ші халықаралық байқау миссиясы болып отыр.

    — Мен Тәуелсіз мемлекеттер достастығы миссиясының атынан сіздерді құттықтауға қуаныштымын. Бізде халықаралық байқау жүргізу бойынша жеткілікті тәжірибе бар. Бұл — біздің 135-ші миссиямыз және Қазақстан Республикасындағы 20-шы миссиямыз, — деді Игорь Петришенко.

    Оның айтуынша, миссия құрамына 190 адам кірген. Байқаушылар Қазақстанның 14 өңірінде, сондай-ақ Орталық сайлау комиссиясы шетелдегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктерінде ұйымдастырған 79 сайлау учаскесінің ісіне бақылау жүргізіп жатыр.

    — Біз өз жұмысымызды 3 тамыздан бастадық. Ұзақ мерзімді байқаушыларымыз дайындық жұмыстары кезінде шамамен 7 өңірде болды. Сонымен қатар Орталық сайлау комиссиясымен, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларымен белсенді жұмыс жүргіздік. Сайлауға өз кандидаттарын ұсынып, бюллетеньге енген жеті саяси партияның барлығымен кездестік, — деді миссия басшысы.

    Игорь Петришенко сайлау учаскелері ашылған сәттен бастап байқаушылардың дауыс беру процесінің ұйымдастырылуын бақылағанын атап өтті.

    — Бүгін сайлау учаскелері ашылған сәттен бастап біз және басқа өңірлердегі өкілдеріміз сайлау процесінің қалай ұйымдастырылғанын бақыладық. Әнұранның салтанатты орындалуы, алғашқы сайлаушылардың келуі — барлығы нақты ұйымдастырылған. Учаскелік комиссия төрағасы, хатшысы және мүшелері үйлесімді жұмыс істеп, сайлаушыларға оң әрі өте жылы қарым-қатынас танытты, — деді ол.

    Ол Астанада таңертең жаңбырлы ауа райы болғанына қарамастан, сайлау учаскелерінде азаматтардың белсенділігі байқалғанын айтты.

    — Астанада белгілі бір уақытта жаңбырлы ауа райы болды, ал басқа өңірлерде ауа райы қолайлы еді. Соған қарамастан, Астанада да сайлаушылардың белсенділігі байқалды. Тіпті жекелеген сайлау учаскелерінде екі-үш ұрпақтың бірге келіп, өз азаматтық борышын орындағанын көрдік, — деді миссия басшысы.

    Оның айтуынша, сайлау учаскелерінде қажетті атрибутика мен ақпараттық-анықтамалық материалдардың барлығы Орталық сайлау комиссиясы белгілеген талаптарға сәйкес орналастырылған.

    — Біз бірде-бір сайлау учаскесінде қандай да бір кемшілік, әсіресе дауыс беру нәтижелеріне ықпал етуі мүмкін бұзушылықтарды байқамадық, — деп түйінеді ТМД байқаушылар миссиясының басшысы.

    Айта кетейік, белгиялық байқаушы құрылтай сайлауы Орталық Азия үшін маңызды кезең екенін айтқан еді.

    ТМД Құрылтай Байқаушы Сайлау-2026
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
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