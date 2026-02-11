Дәулет, Димаш, Дина: Шымкентте жыл басынан бері екінші үшем дүниеге келді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM - Шымкент қалалық перинаталдық орталығында тағы үшем дүниеге келді.
Сәбилер мен анасы бүгін орталық мамандарының бақылауымен үйіне шығарылды.
Қалалық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, 30 қаңтар күні Ақшолпан Сүлейменова дәрігерлердің көмегімен үшемді аман-есен өмірге әкелді. Жаңа туған нәрестелерге ата-анасы Дәулет, Димаш және Дина есімдерін берген.
- Үшемнің салмақтары әрқайсысы екі келіден асты. Екінші және үшінші нәрестелер туғаннан кейін бірден жан сақтау және қарқынды терапия бөлімшесіне орналастырылды. Жағдайлары тұрақтанған соң бір тәуліктен кейін негізгі бөлімшеге ауыстырылды, - делінген хабарламада.
Барлық үш нәресте орталық мамандарының бақылауында 11 тәулік болып, қолданыстағы клиникалық хаттамаларға сәйкес толық медициналық көмек алды. Шығарылу кезінде олардың жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланып, үйіне жіберілді.
Айта кетейік, отбасында бұған дейін төрт бала тәрбиеленіп жатыр, ал үшемнің дүниеге келуімен балалар саны жетіге жетті.
Бұдан бұрын Шымкентте 31 жастағы әйел үшем босанып, 7 баланың анасы атанғанын жазған едік.