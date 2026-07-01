ДДҰ басшысы Суданда тырысқақ ауруы өршігенін хабарлады
АСТАНА.KAZINFORM - Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Аданом Гебрейесус Суданның Батыс Кордофан штатында тырысқақ індеті өршігенін хабарлады.
- 2026 жылдың 20 маусымындағы жағдай бойынша, Денсаулық сақтау министрлігі тырысқақтың 838 күдікті жағдайын, 7 расталған жағдайды және 117 өлім туралы хабарлады, - деп жазды ол X әлеуметтік желісінде.
Оның айтуынша, індет қақтығыс салдарынан денсаулық сақтау жүйесіндегі үздіксіз бұзылу аясында өршіп тұр.
- Халықтың көшуі маңызды денсаулық сақтау қызметіне қол жеткізуге кедергі келтіріп жатыр. Сонымен қатар қауіпсіздіктің болмауы және қолжетімділікке шектеу жауап беру топтарын орналастыруды, сондай-ақ медициналық құралдар мен гуманитарлық көмек жеткізуді кешіктіріп жатыр, - деді Тедрос Аданом Гебрейесус.
Ол сондай-ақ ДДСҰ серіктестермен денсаулық сақтау саласындағы шараларды үйлестіріп, тырысқақты емдеу орталықтары мен ауыз қуысының регидратациялық бөлімшелерін кеңейтіп, тырысқақты емдеу жинақтарын жеткізіп, қол жуу станцияларын орнатып, суды хлорлау мамандарын оқытып, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы білім беруді қолдап жатқанын атап өтті.
Айта кетейік, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) өткен айда әлемдік БАҚ назарын аударған хантавирус індеті ресми түрде 2 шілдеде аяқталуы мүмкін екенін мәлімдеді.
Денсаулық сақтау министрлігіне ДДСҰ тізіміндегі дәрілерді тіркеу құзыреті берілетінін жазған едік.