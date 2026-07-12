ДДҰ: Эбола індетінің ауқымы ресми деректен бірнеше есе көп болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) Конго Демократиялық Республикасындағы Эбола індетінің нақты ауқымы ресми көрсеткіштен екі-төрт есе жоғары болуы мүмкін екенін мәлімдеді. Бұған вирус жұқтыру тізбектерін анықтаудағы қиындықтар себеп болып отыр, деп хабарлайды WAM.
ДДҰ-ның Төтенше жағдайлар жөніндегі бағдарламасының атқарушы директоры Чикве Ихеквеазудың айтуынша, жаңа жұқтыру жағдайларының шамамен 80 пайызы бұрын анықталған науқастармен байланыстырылмай отыр. Бұл, әсіресе Итури провинциясында вирустың қоғам ішінде кеңінен таралып жатқанын көрсетеді.
Үкіметтің ресми мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытқа дейін Эбола вирусын жұқтырудың 1 792 расталған жағдайы тіркелген. Оның ішінде 625 адам қайтыс болған.
Тіркелген жағдайлардың шамамен 90 пайызы Итури провинциясына тиесілі. Сонымен қатар індет Солтүстік Киву, Оңтүстік Киву және Чопо провинцияларына да таралған.
Чикве Ихеквеазудың айтуынша, Буния қаласында жүргізілген зертханалық талдаулардың нәтижелері оң көрсеткіштің жоғары деңгейде сақталып отырғанын көрсетеді. Бұл басқа өңірлерде індеттің таралуын тежеуде ілгерілеу болғанына қарамастан, аталған аймақта вирустың әлі де белсенді таралып жатқанын білдіреді.
Еске сала кетсек, бұған дейін Конго Демократиялық Республикасында Эбола жұқтырғандар саны 1 700-ден асқанын жаздық.