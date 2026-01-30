ДДҰ Нипа вирусының таралу қаупін бағалады
АСТАНА. KAZINFORM — Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жұма күні Үндістанда тіркелген Нипах вирусының таралу қаупі төмен екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Азертадж.
Сондай-ақ ұйым сапар мен саудаға шектеу енгізуді ұсынбайтынын айтты. Үндістанда инфекцияның екі жағдайы тіркелді.
Гонконг, Малайзия, Сингапур, Таиланд және Вьетнам осы аптада індеттің таралуына жол бермеу мақсатында әуежайлардағы тексеру шараларын күшейткен Азия елдерінің қатарына кірді.
— ДДҰ бұл екі жағдайдан кейін инфекцияның одан әрі таралу қаупін төмен деп бағалайды, — деп хабарлады Reuters агенттігі жұма күні электронды хатында.
Сондай-ақ ұйым Үндістанның мұндай індет ошақтарын тежеу мүмкіндігі бар екенін атап өтті.
— Қазіргі таңда вирустың адамнан адамға берілуі артқанын дәлелдейтін деректер жоқ, — делінген мәлімдемеде.
Сонымен қатар ведомство Үндістанның денсаулық сақтау органдарымен өз әрекеттерін үйлестіріп отырғанын хабарлады.
Дегенмен, бұл Үндістанның кейбір бөліктерінде және көршілес Бангладеште жарқанаттар популяциясы арасында таралатын вирустың одан әрі жұқтыруын жоққа шығармайды
Жарқанат пен шошқа арқылы таралатын бұл вирус адамда қызу көтеріліп, ми қабынуын туындатуы мүмкін. Одан болатын өлім-жітім деңгейі 40 пайыздан 75 пайызға дейін жетеді. Қазіргі таңда оған қарсы дәрі жоқ, ал әзірленіп жатқан вакциналар әлі де сынақ кезеңінен өтуде.
Вирус адамға жұқтырған жарқанаттардан немесе олар жуылмаған жемістер арқылы беріледі.
Ол адамнан адамға жұғуы қиын, себебі әдетте жұқтыру үшін инфицирленген адаммен ұзақ уақыт бойы тығыз байланыс қажет.
Шағын індет ошақтары сирек құбылыс емес, ал вирусологтар жалпы халық үшін қауіп деңгейі төмен күйінде қалып отырғанын айтады.
ДДҰ мәліметінше, инфекцияның нақты көзі әлі толық зерттелмеген.
Айта кетелік бірнеше ел Нипах вирусына байланысты шекаралық қауіпсіздік шараларын күшейткен еді.