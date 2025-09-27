Делегаттар наразылығы, күртешелердегі QR-код: Нетаньяхудың БҰҰ Бас Ассамблеясында сөйлеген сөзі
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль премьер-министрінің сөзі сессияның шиеленіскен сәттерінің біріне айналып, Нью-Йорктегі делегациялардың демаршы мен наразылық шерулеріне түрткі болды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
26 қыркүйекте Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Нью-Йоркте БҰҰ Бас ассамблеясында сөз сөйледі. Оның мінберге шығуы араб, мұсылман, африкалық және бірқатар Еуропа елдерінің жүздеген дипломаттарының наразылық танытып шығуымен қатар жүрді.
Осы кезде залдағылардың кейбірі орындарынан тұрып, премьер-министрді ұзақ қол шапалақтап қарсы алып, демарштан назарды басқа жаққа аударуға тырысты.
Нью-Йорк көшелерінде Таймс-сквер маңындағы мыңдаған шеруші Израиль саясатына наразылық ретінде көлік қозғалысын жауып тастады.
Израиль премьер-министрі залда отырған тұтқындардың отбасыларына сөз сөйлеп, кепілге алынып тірі қалған жиырма адамның есімдерін оқып шықты. Ол егер Израильдің барлық тұтқындарды қайтару, ХАМАС және Газа секторын қарусыздандыру, сонымен бірге Израильдің «өтпелі» қауіпсіздік бақылауын сақтай отырып және бейбітшілікке дайын тұлғалар санынан құралған азаматтық әкімшілік құру сияқты шарттары орындалса, соғыс дереу аяқталуы мүмкін екенін мәлімдеді.
- Біздің қаһармандар, біз сіздерді бір сәтке де ұмытқан жоқпыз. Израиль сіздерді үйлеріне қайтару үшін бәрін жасайды, - деді Израиль премьер-министрі.
Оның сөзінің негізгі бөлігі Иран мен оның одақтастарынан келетін қауіп-қатерге арналды.
Нетаньяху атап өткендей, өткен жылы Израиль «Тегеранның ядролық және зымырандық бағдарламаларын жойды, ливандық «Хезболла» қозғалысының мүмкіндіктерін басып тастады, ХАМАС-тың айтарлықтай бөлігін талқандады және Ирак пен Йемендегі шейіт топтарын әлсіретті».
Оның сөз сөйлеуі көрнекі элементтермен сүйемелденді. Премьер-министрдің кеудесіне 2023 жылдың 7 қазанындағы шабуылдардың түсіріліміне әкелетін QR-код бекітілді.
Ол мінберден «The Curse» деп аталатын үлкен картаны көрсетіп, оның сөзінше, Иран, Йемен, Ливан және Сириядағы Израильдің негізгі қарсыластары «бейтараптандырылған» нүктелерді белгілеу үшін қара маркерді қолданды. Сондай-ақ ол Израильге шабуыл жасалса, Ирак қарулы күштерінің жетекшілері «сондай тағдырға ұшырайтынын» қосып өтті.
Ол сондай-ақ Газадағы әскери жағдайға тоқталып, «ХАМАС-тың соңғы қалдықтары» Газа қаласының аудандарында тұрып жатқанын мәлімдеді және Израиль «операцияны әлі аяқтамағанын» атап өтті, өйткені дұшпан «7 қазанды қайталауға қайта-қайта уәде беріп отыр».
Ол өз хабарламасын баса көрсету үшін аудиторияны «Израиль неліктен жеңуі керек екенін білу үшін» QR-кодын сканерлеуге шақырды.
Нетаньяху шешу перспективалары туралы айта отырып, Сирияның жаңа үкіметімен байыпты келіссөз басталғанын хабарлады.
- Израиль мен Сирия арасындағы бейбітшілік идеясы ондаған жылдар бойы мүмкін емес болып көрінді. Бүгінде біз байыпты байланыстарды бастадық және келісімге қол жеткізуге болады деп ойлаймын, - деді ол, Сириядағы друздардың қырғынын тоқтату туралы бұйрықты өзі бергенін қосып өтіп.
Ол сондай-ақ Ливан «Хезболланы» қарусыздандыру үшін нақты қадамдар жасаса олармен келісімге келуге болатынына сенім білдірді.
Израиль премьер-министрі сөзін қорытындылай келе, еврей халқының тарихи жолына тоқталды.
- Біздің сарбаздар еврейлердің мыңдаған ұрпақтарының арманы — елімізде азат халық болып өмір сүру, халықтар үшін нұр және прогрестің шамшырағы болу арманы үшін шайқасты.
Құдайдың көмегімен бұл күш бізді жеңіс пен бейбітшілікке жетелейді, - деп атап өтті ол.
Зал ішіндегі және сыртындағы реакция әр түрлі болды. Бірқатар делегация өкілдері залдан шығып кетсе, премьер-министрдің жақтастары оған тұрып қол шапалақтады. ХАМАС қозғалысы бұл сөзге бойкот жариялау «Израильдің оқшаулануын» көрсетті деп мәлімдеді. Келесі болып сөз сөйлеген Ирландияның премьер-министрі Майкл Мартин Израильді «барлық нормалар мен халықаралық құқықтан бас тартқаны» үшін айыптады.
Халықаралық қылмыстық сот бұған дейін Газадағы соғыс қылмыстары үшін Нетаньяхуды тұтқындауға ордер берген, бірақ өзі тағылған айыптарды «геноцид туралы өтірік» деп қабылдаған жоқ.
Израиль әскерилері премьер-министр кеңсесінің нұсқауымен Нетаньяху сөзі Газа секторында шекарада және анклав ішіндегі армия лагерлерінде орнатылған тоғыз дауыс зорайтқыш арқылы таратқанын растады.
Премьер кеңсесінің сендіруінше, трансляция палестиналықтардың телефондарына да жіберілген, алайда бұл расталған жоқ.
Нетаньяхудың БҰҰ Бас ассамблеясында сөйлеген сөзі Израильдегі кепілге алынғандардың отбасылары оларды босату туралы келіссөзді жеделдету үшін қысым жасау кезінде айтылды.
АҚШ президенті Дональд Трамп кепілге алынғандарды қайтару туралы келісімге «жақын» екенін ашық мәлімдеді. Ол бұған дейін Нетаньяхумен телефон арқылы сөйлескен болатын, ал Израиль премьер-министрінің Ақ үйге сапары алдағы күндерге жоспарланған.
Бұған дейін Трамп Израильдің Батыс жағалауды аннексиялау жоспарын сынағанын жазған болатынбыз.
Ал Палестина әкімшілігі Газа секторын толық бақылауға алуға дайын екенін жазған едік.