KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:31, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Демалыста күн райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Барикалық құрылымдардың жылдам ауысуына байланысты алдағы күндері Қазақстан аумағында ауа райы тұрақсыз болып қала береді. 

    погода, снег, қар, ауа райы, дорога, метель, жол, боран
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Республика аумағының басым бөлігінде жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын, боран соғып, желдің күшейіп, көктайғақ болады.

    Шығыста, Қазақстанның батысында қалың қар жауады. Республиканың оңтүстігінде бүкіл кезең бойы жауын-шашынды (жаңбыр, қар) болады.

    Температуралық фонда жылыну күтіледі:

    батыста түнде 13-23 аяздан 0-10 аязға дейін, күндіз 3-12 аяздан 10 аяз – 2 жылуға дейін;

    солтүстік-батыста түнде 17-28 аяздан 3-13 аязға дейін, күндіз 10-20 аяздан 0-8 аязға дейін;

    солтүстікте түнде 18-28 аяздан 5-15 аязға дейін, күндіз 13-21 аяздан 10 аяз – 1 жылыға дейін;

    оңтүстікте түнде 3-18 аяздан 5 аяз – 8 жылуға дейін, күндіз 13 аяз – 5 жылудан 5-15 жылыға дейін.

    Шығыста түнде 0-12 аяздан 10-20 аязға дейін, күндіз 0-10 аяздан 7-15 аязға дейін ауытқу күтіледі.

    Оңтүстік-шығыста түнде 0-13 аяздан 2-16 аязға дейін төмендеп, күндіз 0-13 аяздан 5 аяз – 8 жылыға дейін жоғарылайды.

    Айта кетелік ауа райына байланысты Төтенше жағдайлар министрлігі ескерту жасаған еді.

    Тегтер:
    Қазгидромет Ауа райы Боран Қар Аяз
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар