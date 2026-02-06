Демалыста күн райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM – Барикалық құрылымдардың жылдам ауысуына байланысты алдағы күндері Қазақстан аумағында ауа райы тұрақсыз болып қала береді.
Республика аумағының басым бөлігінде жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын, боран соғып, желдің күшейіп, көктайғақ болады.
Шығыста, Қазақстанның батысында қалың қар жауады. Республиканың оңтүстігінде бүкіл кезең бойы жауын-шашынды (жаңбыр, қар) болады.
Температуралық фонда жылыну күтіледі:
батыста түнде 13-23 аяздан 0-10 аязға дейін, күндіз 3-12 аяздан 10 аяз – 2 жылуға дейін;
солтүстік-батыста түнде 17-28 аяздан 3-13 аязға дейін, күндіз 10-20 аяздан 0-8 аязға дейін;
солтүстікте түнде 18-28 аяздан 5-15 аязға дейін, күндіз 13-21 аяздан 10 аяз – 1 жылыға дейін;
оңтүстікте түнде 3-18 аяздан 5 аяз – 8 жылуға дейін, күндіз 13 аяз – 5 жылудан 5-15 жылыға дейін.
Шығыста түнде 0-12 аяздан 10-20 аязға дейін, күндіз 0-10 аяздан 7-15 аязға дейін ауытқу күтіледі.
Оңтүстік-шығыста түнде 0-13 аяздан 2-16 аязға дейін төмендеп, күндіз 0-13 аяздан 5 аяз – 8 жылыға дейін жоғарылайды.
Айта кетелік ауа райына байланысты Төтенше жағдайлар министрлігі ескерту жасаған еді.