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    Денис Евсеев Германиядағы жарыста алғашқы жеңісіне қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 444-ракеткасы Денис Евсеев Аугсбург (Германия) челленджер турнирі іріктеу сайысының финалына жолдама алды.

    Денис Евсеев
    Фото: ktf.kz

    Д.Евсеев іріктеу сайысының жартылай финалында әлемдік рейтингіде 699-орындағы босниялық Мирза Башичпен бетпе-бет келді.

    Матч 6:2, 6:3 есебімен қазақстандық спортшының пайдасына шешілді.

    Небәрі 54 минутқа созылған бәсекеде Евсеев 6 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың төртеуін өз есебіне жазды. Башич 5 эйстен аса алмады.

    Денис Евсеев іріктеудің финалында әлемнің 576-ракеткасы, ресейлік Святослав Гулинмен кездеседі. Оны жеңген жағдайда негізгі жарысқа шығады.

    Аугсбург додасының жүлде қоры — 56,7 мың еуро. Жеңімпаз 8 550 еуроға қоса 50 рейтингілік ұпайға ие болады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Монтеррей турнирін сәтті бастағанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Елена Рыбакина АҚШ ашық чемпионатында миксте өнер көрсетпейтін болды.

    Денис Евсеев Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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