Денис Евсеев Пәкстандағы челленджер турнирінің ширек финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Денис Евсеев Исламабад (Пәкстан) челленджер турнирін сәтті бастады.
Қазақстандық спортшы жұптық сында чехиялық Доминик Паланмен бірге алғашқы айналымда аустралиялық Лоуренс Батальин — италиялық Леонардо Бореллиден айласын асырды.
Бірінші партияда 7:5 есебі тіркелсе, екінші сетте де қазақстандық-чехиялық жұп есесін жіберген жоқ — 6:3.
Небәрі 58 минутқа созылған бәсекеде Евсеев — Палан 2 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың екеуін пайдаланды. Батальин — Борелли 5 эйспен көзге түсті.
Денис Евсеев — Доминик Палан жартылай финалға шығу үшін болгариялық Динко Динев — аустриялық Маттиас Уйварумен таласады.
Әлемнің 401-ракеткасы Денис Евсеев жекелей сында да бастапқы кездесуін жеңіспен түйіндеді. Ол рейтингіде 1151-орында тұрған ресейлік Иван Грецкийді 1 сағат 33 минутта 7:6 (9:7), 6:3 есебімен ұтты.
Денис Евсеев жекелей сында екінші айналымда пәкстандық Музаммил Муртазамен кездеседі. Оны ұтса, ширек финалға өтеді.
