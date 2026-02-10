KZ
    13:33, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Денис Евсеев Үндістандағы турнирде сенсация жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 362-ракеткасы Денис Евсеев Ченнай (Үндістан) челленджер турнирін сәтті бастады.

    денис евсеев
    Фото: ktf.kz

    Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда 271-інші, осы жарыстың 7-ракеткасы, франциялық Флоран Баксқа қарсы келді.

    Бірінші партияда Евсеев 3:1 есебімен алға кеткенімен, сол басымдылықты ұстап тұра алмады – 5:7.

    Есесіне екіншісінде қарымта қайырды – 6:4.

    Үшінші, шешуші сетте қазақстандық спортшы брейк жасап, 3:2 есебімен алға шыққан мезетте Бакс матчты жалғастырудан бас тартты.

    Екі сағат 16 минутқа созылған бәсекеде Евсеев 1 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың төртеуін өз есебіне жазды. Бакс 5 эйс, 3 брейкпен (6 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Осылайша, 1/8 финалға жолдама алған Денис Евсеевтің келесі қарсыласы кейін белгілі болады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның жеңісті жолын Дохада жалғастыра ала ма, соны жазған едік.

    Сондай-ақ Анна Данилина әлемдік рейтингіде ТОП-10-ға қайта кірді.

     

     

    Теннис
