Денсаулық сақтау жүйесінде лицензиясыз жұмыс істеген 40 ұйым анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Денсаулық сақтау министрлігі цифрлық құралдардың көмегімен медициналық ақпараттық жүйелердегі 400 мың өзектілігін жоғалтқан пациент картасын анықтап, жүйеден алып тастады.
Бұл медициналық көмек пен дәрілік заттарға 31 млрд теңге көлемінде негізсіз шығыстардың алдын алуға мүмкіндік берді.
Пациенттің медициналық ұйымға жүгінуінен бастап медициналық ұйымға төлем жүргізуге дейінгі деректердің дұрыстығын қамтамасыз ететін тұтас тізбек қалыптастырылды. Бірыңғай қойма деректердің негізгі көзі ретінде қызмет етеді, цифрлық сәйкестендіру пациенттің медициналық көмекке нақты жүгінгенін растап, жалған мәлімет енгізуге жол бермейді, форматтық-логикалық бақылау медициналық оқиғаны сақтауға дейін тексереді, ал бірыңғай төлем жүйесі көрсетілген көмектің көлемі мен сапасын тексереді.
Осылайша, нәтиже өлшенетін көрсеткіштермен айқындалды. Төлем жасау кезінде кемшіліктерді анықтау деңгейі 3,5 есеге артты. Медициналық қызметтерді негізсіз тұтыну 7,1%-ға, яғни шамамен 7 млрд теңгеге төмендеді. 10,6 млрд теңге көлемінде негізсіз көтеру фактілері анықталды. Жан басына шаққандағы норматив бойынша белсенді емес алушыларға қатысты ғана әсер 3,2 млрд теңге.
Цифрлық ресурстарды басқару жүйесі арқылы қауіптерге бағдарланған қадағалау нәтижесінде қолданыстағы лицензиясы жоқ қызмет жүргізген шамамен 40 ұйым анықталды, олардың бесеуінің қызметі тоқтатылды.
Сонымен қатар жаңа жүйе алғаш рет сертификаттарының мерзімі өткен 2 мыңнан астам маманды анықтауға мүмкіндік берді, олардың 50-ден астамы жұмыстан шеттетілді.
Денсаулық сақтаудың бірыңғай цифрлық контурын құру: пациентке көрсетілген сапалы медициналық көмекке қомақты қаражат деген қарапайым қағидатты іске асыруға мүмкіндік береді.
Айта кетелік ауруханаішілік инфекциялар көбейді: министрлік клиникаларда міндетті аудит енгізетіні туралы жазған едік.