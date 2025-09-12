KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:39, 12 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Дэвис кубогы: Оңтүстік Кореямен ойында Шевченко Қазақстанды есепте алға шығарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Чхунчхон қаласында теннистен Дэвис кубогы аясында Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы плей-офф матчы басталды. 

    Дэвис кубогы: Оңтүстік Кореямен ойында Шевченко Қазақстанды есепте алға шығарды
    Фото: ҚТФ

    Кортқа әлемнің 97-ракеткасы Александр Шевченко мен дүниежүзілік рейтингіде 379-орында тұрған Чон Хён шықты. 

    Чон 2018 жылы Аустралия ашық чемпионатының жартылай финалына дейін жетіп, рейтингіде 19-сатыға көтерілген. Бұл кездесуде Шевченко 6:4, 6:3 есебімен жеңіске жетті. 

    Бір сағат 37 минутқа созылған бәсекеде Шевченко 4 эйспен бірге 7 брейк-пойнттың алтауын пайдаланды. Кореялық спортшы 1 эйс, 4 брейкпен (8 брейк-пойнт) шектелді. Осылайша, Қазақстан 1:0 есебімен алға шықты.

    Бұған дейін қос құрама екі рет кездескен. 2007 жылы Корея 5:0 есебімен жеңген еді. Кейін 2010 жылы Қазақстан Астанада дәл сондай есеппен қарымта қайтарған.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы кездесуді Александр Шевченко бастайтынын жазған едік. 

    Тегтер:
    турнир Спорт Александр Шевченко Оңтүстік Корея Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар