Диас Молжігітов әлем кубогында жекпе-жекке шықпайды
АСТАНА. KAZINFORM - World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан әлем кубогында Диас Молжігітов (80 келі) жарақатына байланысты жарысты тоқтатты.
Отандасымыз 24 сәуір күні 1/4 финал аясында Оладжимеджи Шиттумен (Англия) жекпе-жек барысында сол көзі жарақат алып қалды. Сондықтан ол кешкі сессияға жоспарланған жартылай финалдық кездесуден бас тартуына тура келді.
Осылайша,бүгінгі Диас Молжігітов пен Уондерлей Перейра (Бразилия) арасындағы жекпе-жек өтпейді, Нәтижесінде ол әлем кубогы бірінші кезеңінің қола жүлдегері атанды.
Айта кетсек, бұдан бұрын Сұлтанбек Айбарұлы 1/2 финалда Германия боксшысы Валериж Валтер, Виктория Графеева (60 келі) польшалық Анета Элзивета Рыгельсканы жеңсе, Жібек Жарасқызы (80 келі) сол елдің тағы бір өкілі Эмилия Котерскаға есе жіберді.
Енді ел құрамасынан кешкі сессияда Аида Әбікеева (65 келі) бельгиялық Ошин Дирию, Алуа Балқыбекова (51 келі) қытайлық Ксиню Кимен шаршы алаңға шығады.
Беделді бәсеке Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында 20-26 сәуір аралығында өткізіліп жатыр.