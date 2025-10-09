Димаш Құдайбергеннің Мехикодағы концерті аншлагпен өтті
АСТАНА. KAZINFORM – 8 қазан күні Димаш Құдайбергеннің Латын Америкасындағы тұңғыш жеке концертінде – Мехико қаласының ең әйгілі концерт залдарының бірі «Auditorio Nacional» сахнасында бірде-бір бос орын болмады. Бұл туралы dimashnews.com жазды.
Концерт басталмай жатып-ақ залдың дәліздерінде мексикалық тыңдармандар үлкен топ болып мексиканың ұлттық әндерін шырқап, Димаштың есімін футбол жанкүйерлеріндей ұрандатып, ерекше әсерлі атмосфералық көңіл күй сыйлады.
Сахнаға Димаш «жалынды» бейнеде шығып, шоу «Golden» және «Smoke» әндерімен басталды. Толастамас қошеметтен кейін ол көрермендерге қазақ, ағылшын және испан тілдерінде жылы сәлем жолдады.
– Қайырлы кеш, Мексика! Сіздердің алдарыңызда өнер көрсету мен үшін арман болатын. Сіздердің шексіз сүйіспеншіліктеріңіз бен энергияларыңыз үшін алғысым шексіз. Сіздер мені өз үйімде жүргендей сезіндірдіңіздер. Бүгінгі кеште әрбіріңіз сиқырға толы жұмбақ сезімді сезінетін боласыздар, - деді әнші.
Көрермендер әрбір ән сайын эмоциясын жасыра алмады. Димаш орындаған итальян тіліндегі «Olimpico», қытай тіліндегі «Battle of Memory», орыс тіліндегі «Любовь уставших лебедей», французша «SOS D’un Terrien En Détresse», испанша «El Amore En Ti», ағылшынша «The Story of One Sky», сондай-ақ қазақ тіліндегі «Махаббат бер маған» және «Ave Maria» вокализін көрермен зор ықыласпен қабылдады.
Көп елдің сахнасын бағындырған Димаш бұл кеште ерекше шабытты күйге енді. Ол көрерменге жиі қол бұлғап, «muchas gracias» деп алғысын білдіріп отырды. Концерт бастан-аяқ тым қуатты энергияға толы өтті.
Жұрт Димаштың әр қимылын қайталап, «Give Me Your Love», «Be With Me», «Тау Ішінде», «Weekend», «Living For The Game» әндерін орындаған сәтте бірге билеп, «Ұмытылмас Күн», «Fire», «When I’ve Got You» сияқты күрделі шығармаларды әншімен бірге шырқап тұрды.
Көрермендер әннің қайырмасына қосылып тұрғанда, Димаш сахнаға жақындаған тыңдармандармен қол алысып, оларға өз қолтаңбасын беріп үлгерді. Публикамен ерекше рухани байланыс орнаған сәтте ол тосыннан испан тіліндегі ең танымал әндердің бірі – «Besame Mucho» туындысын көрерменмен бірге орындады.
Әншінің інісі Әбілмансұр электрогитарада әсерлі орындауымен тыңдарман ықыласына бөленді. Ал қазақтың ұлттық аспаптары – домбыра, сыбызғы және қобыз үні «Адай», «Дурдараз», «Stranger» және жаңа туындысы «Самғау» композицияларында ерекше үйлесе кетті.
Концерт соңында Димаш көрерменге жүрекжарды алғысын білдірді.
– Достар! Сіздер мәңгі менің жүрегімдесіздер. Сіздердің қолдауларыңызсыз бүгінге дейінгі жасалған жұмыстардың бірі болмас еді. Музыкант ретінде мен испан және мексикалық музыкадан ерекше шабыт алатыным рас. Мексикалық көрерменмен алғаш Лас-Вегаста Геннадий Головкин мен Канело Альварес арасындағы жекпе-жек алдында Қазақстан Республикасының Әнұранын орындаған кезімде кездескенмін. Ұзақ жылдар бойына мен Латын Америкасы жерінде туған елімнің мәдениетін, қазақтың тілі мен ән өнерін танытуды армандаған едім. Бүгін сол арманым орындалған күн. Сол үшін сіздерге алығысым шексіз! – деді әнші.
10 қазан күні Димаш көрерменді Palacio de los Deportes спорт сарайындағы концертте күтеді.
Айта кетейік, Димаш Нью-Йорктегі концерті туралы деректі фильм дайындап жатыр.