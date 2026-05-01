    Димаш жанкүйерлері Қазақстан халқын Бірлік күнімен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM – 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне орай «Jibek Joly» радиосының тікелей эфирінде ерекше кездесу өтті. Әлемдік деңгейдегі жұлдыз Димаш Құдайбергеннің ата-анасы қатысқан бағдарламада Мексика, Польша және Аргентинадан байланысқа шыққан жанкүйерлер қазақстандықтарды мерекемен құттықтап, Димаш феноменінің халықаралық достық көпіріне айналғанын дәлелдеді.

    Фото: видеодан салынған скрин

    Әншінің әкесі Қанат Айтбаев ұлының репертуарындағы «Бір аспанның астындағы тарих» атты 10 минуттық реквием-шығармасының терең мағынасына тоқталды.

    Оның айтуынша, бұл туынды тек вокалдық күрделілігімен емес, адамзаттың ортақ мұңы мен ізгі тілегін біріктіруімен құнды.

    – Бұл ән орындалған кезде әр елдегі адамзаттың ізгілігі де, ішкі мұңы мен қайғысы да бір екенін көреміз. Тыңдармандар орындарынан тұрып, ұзақ уақыт қол соққанда, барлық адамның жүрегіндегі арманы – бейбітшілік екенін сезінеміз. Бір аспанның астындағы тарихымыз тек қана жақсылыққа аударылсын деген ойымыз бар, – деді Қанат Айтбаев.

    Мерекелік эфирге шет елдерден Димаштың өнеріне тәнті жандар қосылып, жылы лебіздерін білдірді.

    – Оның музыкасын бағдарламамда қосқан сайын көрермендерім таңғалып, біз бірден желіде трендке айналамыз. «Dears» – мен таныған ең әдемі әрі сыйластыққа толы фан-клубтардың бірі. Мексикадан Қазақстан халқының бірлігі күні құтты болсын! Мен сіздерді жақсы көремін! I love you, guys, – деп Мексикалық радио және тележүргізуші Панчо Хосе сәлем жолдады.

    Ал Аргентинадан байланысқа шыққан Паола Профета Димаш арқылы тұтас бір отбасының Қазақстанға ғашық болғанын жеткізді, тіпті, Аргентинада Димашқа арналған 24/7 режимінде жұмыс істейтін онлайн радио ашқан.

    – 2019 жылы Димашқа кездейсоқ тап болдым. Анам, балаларым – үш буын оның дауысына тәнті болдық. Содан кейін оның қай елден екенін зерттеп, әсем ел – Қазақстанды таныдық. Біз оның мәдениетіне, өнеріне ғашық болдық. Радио құрудағы мақсатым – Аргентина мен Қазақстан арасындағы мәдени алмасуды насихаттау. Аргентинадан сіздерге үлкен махаббатпен сәлем жолдаймын! Алға, Қазақстан, – деді Паола Профета.

    Еске сала кетейік, Аргентинада Димаштың құрметіне музыкалық кабинет ашылған болатын.

     

    1 мамыр JIBEK JOLY Димаш Құдайберген Қазақстан халқының Бірлігі күні
    Камила Мүлік
    Авторы