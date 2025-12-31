Disney компаниясына 10 млн доллар айыппұл салынды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, Walt Disney компаниясы балалардың құпиялылығын қорғау туралы заңды бұзды деген айыптауларды реттеу аясында 10 млн доллар айыппұл төлеуге келісті, деп хабарлайды New York Post.
Федералдық соттың Disney Worldwide Services Inc. және Disney Entertainment Operations LLC компанияларына қатысты іс бойынша қаулысы Disney компаниясына YouTube-те Балалардың онлайн құпиялылығын қорғау туралы заңды бұзатындай жұмыс істеуге тыйым салды.
Қаулыға сәйкес, Disney компаниясы болашақта YouTube-те құпиялылық туралы заңға сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін бағдарлама әзірлеуі тиіс.
Заң 13 жасқа толмаған балаларға арналған веб-сайттар, қосымшалар және басқа да онлайн қызметтер ата-аналарға олар жинаған жеке ақпарат туралы хабарлауды және сол ақпаратты жинауға ата-аналарының расталатын келісімін алуды талап етеді.
Бұған дейін Disney YouTube желісінде ата-аналарының келісімінсіз немесе ескертусіз балалардың жеке деректерін жинағаны үшін 10 миллион доллар айыппұл төлеуге мәжбүр болғанын жазған едік.