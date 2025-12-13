KZ
    Disney OpenAI-ға $1 млрд инвестиция салып, өз кейіпкерлерін ЖИ-платформаларға лицензиялады

    АСТАНА. KAZINFORM — OpenAI Walt Disney компаниясымен үш жылдық лицензиялық келісім жасасты. Енді ChatGPT Images және Sora пайдаланушылары Disney, Marvel, Pixar және Star Wars әлемдеріндегі 200-ден астам кейіпкерді сурет және видеоролик жасау үшін қолдана алады. Бұдан бөлек, Disney OpenAI-ға 1 миллиард доллар инвестиция салатыны белгілі болды, деп жазды 24 kg.

    Фото: Pexels

    Walt Disney Sora видео жасау платформасымен контентті лицензиялау бойынша алғашқы ірі серіктеске айналады. Сонымен қатар OpenAI платформасы пайдаланушылары жасаған бейнелердің арнайы топтамасы Disney+ сервисінде көрсетілмек.

    — Технологиялық инновациялар көңіл көтеру индустриясын үнемі өзгертіп, керемет оқиғаларды жасау мен таратудың жаңа тәсілдерін ашады. OpenAI-мен серіктестік арқылы біз генеративті жасанды интеллект көмегімен осы мүмкіндіктерді ойлы әрі жауапты түрде кеңейтеміз, сондай-ақ авторлар мен олардың еңбектерін құрметтеп, қорғаймыз, — деді The Walt Disney Company бас директоры Роберт А. Айгер.

    Бұған дейін Walt Disney өз кейіпкерлерін ИИ-платформалар пайдаланғаны үшін сотқа жүгінген болатын.

    Айта кетейік, Disney компаниясының кезекті фильмі қазақ тілінде сөйлейді.

