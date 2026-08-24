Дмитрий Малахов Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы болып қайта тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Дмитрий Малахов Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
— Мемлекет басшысының Жарлығымен Дмитрий Михайлович Малахов Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы лауазымына тағайындалды, — делінген Ақорданың баспасөз қызметінде.
Өмірбаяны
Ішкі істер органдарында, қаржы полициясында, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте және Экономикалық тергеу қызметінде қызмет етуі
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (Қаржы полициясы), Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Ұлттық Бюросының (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) өңірлік департаменттері мен орталық аппаратының департаменттерінде басшы орынбасары (07.2004-03.2019)
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Жедел департаментінің басшысы (03.2019-09.2020)
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (09.2020-03.2022)
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары (03.2022-10.2023)
Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары (11.10.2023-13.02.2024)
Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігінің Төрағасы (13.02.2024-16.09.2024)
Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы (19.09.2024 бастап)
Білімі
ҚР ІІМ Алматы жоғары мектебі (1991-1995)
Т. Рысқұлов атындағы Экономика және қаржы университеті (2003-2005)
«Заңгер-құқықтанушы, экономист» мамандығы
Марапаттары
ІІ дәрежелі «Айбын» ордені
Мерейтойлық және ведомстволық наградалар