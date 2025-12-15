KZ
    12:07, 15 Желтоқсан 2025

    Дмитрий Огай «Шахтер» футбол клубын жаттықтырады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық маман Дмитрий Огай қарағандылық «Шахтер» футбол клубының бас бапкері болып тағайындалды.

    а
    Фото: kff.kz

    65 жастағы Дмитрий Огай футболшы, сондай-ақ бапкер ретінде де кеңінен танымал. 

    Ол «Ертіс» (Павлодар) клубымен бірге екі дүркін Қазақстан чемпионы атанды. 

    Енді Д.Огайдың басты мақсаты – «Шахтерді» Премьер-лигаға шығару. Биыл қарағандылықтар Бірінші лигада төртінші орынға табан тіреп, жолдамадан тыс қалды.

    «Шахтер» клубы өз тарихында екі рет Қазақстан чемпионы атанды. Сондай-ақ қазақстандық командалар арасынан алғаш рет 2013-2014 жылғы маусымда Еуропа лигасының топтық бәсекесінде өнер көрсетті.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Рамазан Оразовтың ресми түрде «Елімай» командасымен келісімшартты ұзартқанын жазған едік.

    Спорт Тағайындау Футбол
