Діни материалдарды таратқан азаматтар қандай жағдайда жауапқа тартылады
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Дін істері комитеті ресми сауалымызға жолдаған жауабында елімізде діни материалдарды таратқан адамдар қандай жағдайда және не себепті жауапқа тартылатынын түсіндірді.
Ведомство мәліметінше, бүгінде қолданыстағы заңнамада діни мазмұндағы материалдарды интернет ресурстарда, оның ішінде әлеуметтік желілерде таратуды реттеу қарастырылмаған.
– Алайда құқық қолдану практикасын ескерген жөн. Комитеттің ұстанымы – азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізу және ескерту жасай отырып, әкімшілік шараларды барынша азайту. Бірақ қажеттілік туындаған жағдайда, әкімшілік сипаттағы тиісті шараларды қабылдау орынды, – делінген хабарламада.
Сонымен қатар Дін істері комитеті діни ақпарат таратқан тұрғындар жауапқа тартылмайтын нақты шарттарды атады.
– Тиісті мемлекеттік органдар азаматтарды конфессияаралық немесе діни алауыздықты қоздыруға, экстремизмді немесе терроризмді насихаттауға әрі ақтауға бағытталған мәліметтері жоқ діни мазмұндағы материалдарды жариялағаны, діни мерекелермен құттықтағаны үшін жауапқа тартпайды, – делінген ресми жауапта.
Ал бұл шеңберден шығып, қоғамға іріткі салуға, елде дүрбелең туғызуға әкелетін әрекеттерге барғандар заң алдында жауап береді.
– Деструктивті діни ағымдардың идеяларын қолдау, конституциялық құрылыс негіздерін күштеп өзгерту, антимәдени және антиұлттық месседждерді насихаттау, митингілерге шақыру, «жиһадқа» қатысуға үндеу, сондай-ақ конфессияаралық араздықты қоздыру арқылы қоғамда алауыздық тудыруға кесірін тигізетін азаматтарға қатысты тиісті шаралар қабылданады, – деп мәлімдеді комитет.
Айта кетейік, бұған дейін діни қауым әдеп пен білімді қатар дәріптеудің маңызын айтқанын жазғанбыз.