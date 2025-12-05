Доллар 502-508 теңге аралығында саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 505,10 теңге, сату — 508,29 теңге;
— еуро: сатып алу — 580,66 теңге, сату — 587,50 теңге;
— рубль 6,45 — 6,57 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,46 — 74,42 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 502,03 теңгеден сатып алынады, 509,01 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 583,69 теңге, сату — 593,66 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,47 теңге, сату — 6,57 теңге;
— юань 72,39 теңгеден сатып алынады, 76,86 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 4 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,98 теңгеге арзандап, 499,65 теңге болды.