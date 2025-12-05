KZ
    09:02, 05 Желтоқсан 2025

    Доллар 502-508 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 505,10 теңге, сату — 508,29 теңге;
    — еуро: сатып алу — 580,66 теңге, сату — 587,50 теңге;
    — рубль 6,45 — 6,57 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,46 — 74,42 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 502,03 теңгеден сатып алынады, 509,01 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 583,69 теңге, сату — 593,66 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,47 теңге, сату — 6,57 теңге;
    — юань 72,39 теңгеден сатып алынады, 76,86 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 4 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,98 теңгеге арзандап, 499,65 теңге болды.

