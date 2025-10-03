KZ
    16:35, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Доллар 549-552 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,58 теңгеге қымбаттап, 547,57 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 546,96 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 547,66 теңгеден сатып алынады, 549,45 теңгеден сатылады. Еуро 641,56 — 644,48 теңге, ал рубль 6,59 — 6,71 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 76,28 теңгеден сатып алынады, 78,88 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 546,68 теңгеден сатып алынады, 552,66 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 638,66 теңге, сату — 646,68 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,64 теңге, сату — 6,80 теңге.
    — юань: сатып алу — 76,28 теңге, сату — 80,15 теңге.

    Еске салайық, 2 қазан күндізгі күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,95 теңгеге арзандап, 546,96 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
