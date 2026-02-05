KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:50, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Доллар ақша айырбастау орындарында 500-503 теңгеден сатылып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу – 492,82 теңге, сату – 500,32 теңге;

    – еуро: сатып алу – 587,00 теңге, сату – 593,11 теңге;

    – рубль 6,41 - 6,55 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 71,44 - 74,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 496,28 теңгеден сатып алынады, 503,28 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу – 584,25 теңге, сату – 594,25 теңге;

    – рубль: сатып алу – 6,28 теңге, сату – 6,58 теңге;

    – юань 72,82 теңгеден сатып алынады, 77,15 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 4 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,4 теңгеге арзандап, 498,65 теңге болды.

    Тегтер:
    Астана Рубль Доллар Теңге Алматы Юань
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар