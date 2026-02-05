Доллар ақша айырбастау орындарында 500-503 теңгеден сатылып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу – 492,82 теңге, сату – 500,32 теңге;
– еуро: сатып алу – 587,00 теңге, сату – 593,11 теңге;
– рубль 6,41 - 6,55 теңге аралығында саудаланады.
– юань 71,44 - 74,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 496,28 теңгеден сатып алынады, 503,28 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу – 584,25 теңге, сату – 594,25 теңге;
– рубль: сатып алу – 6,28 теңге, сату – 6,58 теңге;
– юань 72,82 теңгеден сатып алынады, 77,15 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 4 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,4 теңгеге арзандап, 498,65 теңге болды.