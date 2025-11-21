KZ
    Доллар бағамы апта аяғында қайта көтерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,37 теңгеге қымбаттап, 518,66 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 518,19 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 519,49 теңгеден сатып алынады, 520,50 теңгеден сатылады. Еуро 598,16 – 602,76 теңге, ал рубль 6,44 – 6,56 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,75 теңгеден сатып алынады, 76,27 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 519,25 теңгеден сатып алынады, 522,84 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 597,66 теңге, сату - 604,37 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,44 теңге, сату - 6,55 теңге.

    - юань: сатып алу - 74,99 теңге, сату - 78,72 теңге.

    Еске салайық, 20 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,98 теңгеге арзандап, 518,19 теңге болды.

