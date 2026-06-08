Доллар бағамы биржада арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,46 теңгеге түсіп, 484,78 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 487,44 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 483,01 теңгеден сатып алынады, 490,01 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 558,04 теңге, сату - 568,04 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге.
- юань: сатып алу - 68,63 теңге, сату - 73,75 теңге.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 485,36 теңгеден сатып алынады, 487,51 теңгеден сатылады. Еуро 558,96 – 564,20 теңге, ал рубль 6,40 – 6,52 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 70,30 теңгеден сатып алынады, 72,95 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,26 теңгеге өсіп, 487,44 теңге болды.