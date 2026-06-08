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    Доллар бағамы биржада арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

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    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,46 теңгеге түсіп, 484,78 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 487,44 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 483,01 теңгеден сатып алынады, 490,01 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 558,04 теңге, сату - 568,04 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге.

    - юань: сатып алу - 68,63 теңге, сату - 73,75 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 485,36 теңгеден сатып алынады, 487,51 теңгеден сатылады. Еуро 558,96 – 564,20 теңге, ал рубль 6,40 – 6,52 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 70,30 теңгеден сатып алынады, 72,95 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,26 теңгеге өсіп, 487,44 теңге болды.

     

    Рубль Доллар Теңге Валюта Юань Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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