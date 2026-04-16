Доллар бағамы биржада тағы арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,61 теңгеге түсіп, 471,46 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы – 474,08 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:
– доллар 468,00 теңгеден сатып алынады, 475,00 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу – 552,00 теңге, сату – 562,00 теңге;
– рубль: сатып алу – 5,95 теңге, сату – 6,25 теңге.
– юань: сатып алу – 68,55 теңге, сату – 74,19 теңге.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 471,10 теңгеден сатып алынады, 473,45 теңгеден сатылады. Еуро 554,71 – 560,21 теңге, ал рубль 6,09 – 6,23 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 68,70 теңгеден сатып алынады, 71,60 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 15 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,63 теңгеге түсіп, 474,08 теңге болды.