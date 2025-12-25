Доллар бағамы бірнеше күннен бері құбылып тұр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,34 теңгеге қымбаттап, 512,81 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 511 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 511,11 теңгеден сатып алынады, 513,81 теңгеден сатылады. Еуро 600,88 — 606,51 теңге, ал рубль 6,41 — 6,53 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,51 теңгеден сатып алынады, 75,19 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 507,54 теңгеден сатып алынады, 514,54 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 600,57 теңге, сату — 610,57 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
— юань: сатып алу — 72,85 теңге, сату — 76,97 теңге.
Еске салайық, 24 желтоқсан Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,88 теңгеге қымбаттап, 511,00 теңге болды.