    17:26, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Доллар бағамы бірнеше күннен бері құбылып тұр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    Фото: pixabay

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,34 теңгеге қымбаттап, 512,81 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 511 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 511,11 теңгеден сатып алынады, 513,81 теңгеден сатылады. Еуро 600,88 — 606,51 теңге, ал рубль 6,41 — 6,53 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,51 теңгеден сатып алынады, 75,19 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 507,54 теңгеден сатып алынады, 514,54 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 600,57 теңге, сату — 610,57 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
    — юань: сатып алу — 72,85 теңге, сату — 76,97 теңге.

    Еске салайық, 24 желтоқсан Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,88 теңгеге қымбаттап, 511,00 теңге болды.

