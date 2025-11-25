KZ
    Доллар бағамы қайта арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,52 теңгеге арзандап, 518,40 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 519,98 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пунктерінде доллар орта есеппен 518,70 теңгеден сатып алынады, 520,49 теңгеден сатылады. Еуро 597,74 – 602,31 теңге, ал рубль 6,48 – 6,59 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,64 теңгеден сатып алынады, 76,15 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 517,46 теңгеден сатып алынады, 522,46 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 596,50 теңге, сату - 603,59 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,50 теңге, сату - 6,60 теңге.
    - юань: сатып алу - 74,55 теңге, сату - 78,66 теңге.

    Еске салайық, 24 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,05 теңгеге қымбаттап, 519,98 теңге болды.

