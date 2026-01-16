Доллар биржада тағы қымбаттады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,05 теңгеге қымбаттап, 512,16 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 510,95 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 512,45 теңгеден сатып алынады, 514,92 теңгеден сатылады. Еуро 593,89 – 598,24 теңге, ал рубль 6,44 – 6,55 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,81 теңгеден сатып алынады, 76,87 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 511,00 теңгеден сатып алынады, 518,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 591,00 теңге, сату - 601,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге.
- юань: сатып алу - 73,96 теңге, сату - 77,99 теңге.
Еске салайық, 15 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге қымбаттап, 510,95 теңге болды.