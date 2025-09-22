KZ
    09:03, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль мен юаньнің бүгінгі бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 541,58 теңге, сату - 543,53 теңге;

    - еуро: сатып алу - 635,72 теңге, сату - 639,81 теңге;

    - рубль 6,39 - 6,51 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 76,13-78,80 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 539,48 теңгеден сатып алынады, 544,51 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 633,59 теңге, сату - 641,61 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,55 теңге.

    - юань 77,23 теңгеден сатып алынады, 81,37 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, өткер апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,09 теңгеге арзандап, 541,19 теңге болды.

