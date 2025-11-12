Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
— доллар: сатып алу — 525,96 теңге, сату — 527,86 теңге;
— еуро: сатып алу — 606,99 теңге, сату — 611,46 теңге;
— рубль 6,40 — 6,50 теңге аралығында саудаланады.
— юань 74,08 — 76,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
— доллар 523,48 теңгеден сатып алынады, 530,40 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 603,46 теңге, сату — 613,34 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,34 теңге, сату — 6,49 теңге.
— юань 74,91 теңгеден сатып алынады, 78,97 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 11 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,69 теңгеге қымбаттап, 525,28 теңге болды.