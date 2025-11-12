KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:30, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 525,96 теңге, сату — 527,86 теңге;
    — еуро: сатып алу — 606,99 теңге, сату — 611,46 теңге;
    — рубль 6,40 — 6,50 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 74,08 — 76,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 523,48 теңгеден сатып алынады, 530,40 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 603,46 теңге, сату — 613,34 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,34 теңге, сату — 6,49 теңге.
    — юань 74,91 теңгеден сатып алынады, 78,97 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 11 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,69 теңгеге қымбаттап, 525,28 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Валюта Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар