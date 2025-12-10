KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:53, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 517,65 теңге, сату — 520,33 теңге;
    — еуро: сатып алу — 597,88 теңге, сату — 603,77 теңге;
    — рубль 6,57 — 6,70 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,85 — 74,72 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 514,75 теңгеден сатып алынады, 521,72 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 595,73 теңге, сату — 605,67 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,59 теңге, сату — 6,75 теңге;
    — юань 72,78 теңгеден сатып алынады, 77,08 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 9 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге қымбаттап, 514,74 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Юань Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар