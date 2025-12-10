Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 517,65 теңге, сату — 520,33 теңге;
— еуро: сатып алу — 597,88 теңге, сату — 603,77 теңге;
— рубль 6,57 — 6,70 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,85 — 74,72 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 514,75 теңгеден сатып алынады, 521,72 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 595,73 теңге, сату — 605,67 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,59 теңге, сату — 6,75 теңге;
— юань 72,78 теңгеден сатып алынады, 77,08 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 9 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге қымбаттап, 514,74 теңге болды.