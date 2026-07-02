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    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    валюта
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 476,00 теңгеден сатып алынады, 483,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 544,00 теңге, сату — 554,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,75 теңге, сату — 6,05 теңге;
    — юань 69,13 теңгеден сатып алынады, 73,50 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 479,86 теңге, сату — 481,88 теңге;
    — еуро: сатып алу — 545,13 теңге, сату — 550,36 теңге;
    — рубль 5,87 — 6,01 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,36 — 73,66 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 1 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,72 теңгеге түсіп, 479,26 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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