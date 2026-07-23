Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 465,99 теңгеден сатып алынады, 472,96 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 529,99 теңге, сату — 539,95 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,59 теңге, сату — 5,89 теңге;
- юань 68,96 теңгеден сатып алынады, 73,58 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 467,78 теңге, сату — 469,71 теңге;
- еуро: сатып алу — 533,39 теңге, сату — 538,66 теңге;
- рубль 5,61 — 5,75 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,66 — 71,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 22 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,57 теңге түсіп, 467,65 теңге болды.