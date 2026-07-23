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    Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 465,99 теңгеден сатып алынады, 472,96 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 529,99 теңге, сату — 539,95 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,59 теңге, сату — 5,89 теңге;
    • юань 68,96 теңгеден сатып алынады, 73,58 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 467,78 теңге, сату — 469,71 теңге;
    • еуро: сатып алу — 533,39 теңге, сату — 538,66 теңге;
    • рубль 5,61 — 5,75 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 68,66 — 71,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 22 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,57 теңге түсіп, 467,65 теңге болды.

    Астана Доллар Экономика Валюта Алматы Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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