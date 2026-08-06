KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 467,00 теңгеден сатып алынады, 474,00 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 534,00 теңге, сату - 544,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 5,55 теңге, сату - 5,75 теңге;
    - юань 68,83 теңгеден сатып алынады, 73,06 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 468,86 теңге, сату - 471,16 теңге;
    - еуро: сатып алу - 538,74 теңге, сату - 543,88 теңге;
    - рубль 5,55 - 5,69 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 68,54 - 71,08 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 5 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,93 теңгеге түсіп, 469,85 теңге болды.

    Рубль Доллар Экономика
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар