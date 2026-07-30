Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы белгілі болды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,08 теңгеден сатып алынады, 476,03 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 534,99 теңге, сату — 544,92 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,58 теңге, сату — 5,81 теңге;
- юань 68,71 теңгеден сатып алынады, 73,19 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 473,68 теңге, сату — 476,30 теңге;
- еуро: сатып алу — 538,08 теңге, сату — 543,29 теңге;
- рубль 5,65 — 5,79 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,72 — 71,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 29 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,18 теңге өсіп, 477,17 теңге болды.