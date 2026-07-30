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    Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы белгілі болды.

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    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 469,08 теңгеден сатып алынады, 476,03 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 534,99 теңге, сату — 544,92 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,58 теңге, сату — 5,81 теңге;
    • юань 68,71 теңгеден сатып алынады, 73,19 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 473,68 теңге, сату — 476,30 теңге;
    • еуро: сатып алу — 538,08 теңге, сату — 543,29 теңге;
    • рубль 5,65 — 5,79 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 68,72 — 71,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 29 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,18 теңге өсіп, 477,17 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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