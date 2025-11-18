KZ
    Доллар, еуро, рубль және юань қаншаға саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 523,60 теңге, сату - 525,50 теңге;

    - еуро: сатып алу - 606,38 теңге, сату - 610,25 теңге;

    - рубль 6,39 - 6,50 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 74,35 - 76,85 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 521,44 теңгеден сатып алынады, 528,42 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 603,56 теңге, сату - 613,55 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге.

    - юань 75,06 теңгеден сатып алынады, 79,01 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 17 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,37 теңгеге қымбаттап, 524,14 теңге болды.

     

