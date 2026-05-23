    Доллар мен теңге қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 467,10 теңгеден сатып алынады, 474,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 542,00 теңге, сату — 552,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,35 теңге, сату — 6,65 теңге;
    — юань 67,64 теңгеден сатып алынады, 73,04 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 471,08 теңге, сату — 473,39 теңге;
    — еуро: сатып алу — 546,59 теңге, сату — 551,72 теңге;
    — рубль 6,36 — 6,50 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 67,63 — 70,15 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 22 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге түсіп, 470,80 теңге болды.

    Досбол Атажан
