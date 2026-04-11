    08:45, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 469,99 теңгеден сатып алынады, 476,96 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 550,01 теңге, сату — 560,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,99 теңге, сату — 6,30 теңге;
    — юань 68,34 теңгеден сатып алынады, 74,29 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 472,15 теңге, сату — 474,74 теңге;
    — еуро: сатып алу — 553,67 теңге, сату — 559,33 теңге;
    — рубль 6,07 — 6,21 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 69,66 — 72,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 10 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,65 теңгеге арзандап, 473,13 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
