KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    22 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 472,04 теңгеден сатып алынады, 479,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 536,97 теңге, сату - 546,91 теңге;

    - рубль: сатып алу - 5,45 теңге, сату - 5,85 теңге;

    - юань 68,69 теңгеден сатып алынады, 73,18 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 473,93 теңге, сату - 476,72 теңге;

    - еуро: сатып алу - 538,23 теңге, сату - 543,37 теңге;

    - рубль 5,65 - 5,79 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 68,56 - 71,15 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 28 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,99 теңгеге өсіп, 476,75 теңге болды.

     

    Экономика
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар