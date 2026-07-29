Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 472,04 теңгеден сатып алынады, 479,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 536,97 теңге, сату - 546,91 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,45 теңге, сату - 5,85 теңге;
- юань 68,69 теңгеден сатып алынады, 73,18 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 473,93 теңге, сату - 476,72 теңге;
- еуро: сатып алу - 538,23 теңге, сату - 543,37 теңге;
- рубль 5,65 - 5,79 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,56 - 71,15 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 28 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,99 теңгеге өсіп, 476,75 теңге болды.