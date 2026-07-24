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    Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 465,97 теңгеден сатып алынады, 472,80 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 529,96 теңге, сату — 539,92 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,50 теңге, сату — 5,99 теңге;
    — юань 68,86 теңгеден сатып алынады, 73,45 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 468,80 теңге, сату — 471,27 теңге;
    — еуро: сатып алу — 533,85 теңге, сату — 539,38 теңге;
    — рубль 5,65 — 5,79 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 68,58 — 71,14 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 23 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,87 теңгеге түсіп, 465,74 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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