Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 465,97 теңгеден сатып алынады, 472,80 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 529,96 теңге, сату — 539,92 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,50 теңге, сату — 5,99 теңге;
— юань 68,86 теңгеден сатып алынады, 73,45 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 468,80 теңге, сату — 471,27 теңге;
— еуро: сатып алу — 533,85 теңге, сату — 539,38 теңге;
— рубль 5,65 — 5,79 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,58 — 71,14 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 23 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,87 теңгеге түсіп, 465,74 теңге болды.