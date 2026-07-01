KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 475,00 теңгеден сатып алынады, 482,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 544,00 теңге, сату — 554,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,85 теңге, сату — 6,15 теңге;
    — юань 69,18 теңгеден сатып алынады, 74,00 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 477,80 теңге, сату — 480,40 теңге;
    — еуро: сатып алу — 544,62 теңге, сату — 550,40 теңге;
    — рубль 5,92 — 6,08 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,31 — 73,67 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 30 маусым күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,54 теңгеге түсіп, 480,72 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар