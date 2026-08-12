Доллар мен теңгені қаншадан айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 462,97 теңгеден сатып алынады, 469,89 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 529,93 теңге, сату — 539,88 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,40 теңге, сату — 5,60 теңге;
— юань 68,79 теңгеден сатып алынады, 72,86 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 465,90 теңге, сату — 468,08 теңге;
— еуро: сатып алу — 530,93 теңге, сату — 540,48 теңге;
— рубль 5,38 — 5,52 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,79 — 71,33 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 11 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,38 теңгеге түсіп, 465,74 теңге болды.